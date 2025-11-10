Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область

В Грайворонском муниципальном округе под атаку беспилотников попали села Глотово, Гора-Подол, Козинка и Новостроевка-Первая. Всего было зафиксировано четыре атаки, два беспилотника были подавлены. В селе Козинка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. Ранее он считался пропавшим без вести. Транспортное средство было уничтожено огнем. В селе Новостроевка-Первая повреждено оборудование на территории сельхозпредприятия.