Осужденную экс-премьера правительства Пермского края Лопаеву просят оставить на свободе

Отсрочка реального наказания, предоставленная Лопаевой в феврале 2025 года для воспитания несовершеннолетнего сына, истекает 19 ноября. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ей осталось отбывать наказание в колонии примерно полгода. Издание Properm.ru уточняет, что инспекция ссылается на то, что Лопаева за время отсрочки не допускала нарушений и ответственно относилась к воспитанию сына. Поэтому инспекция просит освободить осужденную от отбывания оставшейся части наказания или заменить ее на более мягкое наказание.