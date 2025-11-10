В Самарской области задержали мужчину, торговавшего осколочными гранатами

В отношении 41-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», в отношении 48-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все обстоятельства.