Таксист перевел себе 150 тысяч с карты пьяного клиента

«Выпивший мужчина после вечеринки вызвал такси, приехал за ним 24-летний водила. Когда гуляка отрубился после неудачной попытки оплатить проезд, аферист взял его смартфон и сильно, но незаконно, обогатился», — пишет telegram-канал Kras Mash. Когда стало известно об инциденте, водителя уволили. Ему может грозить до шести лет тюрьмы.