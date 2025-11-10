Ричмонд
Таксист перевел себе 150 тысяч с карты пьяного клиента

В Красноярске водитель такси перевел себе 150 тысяч рублей со счета выпившего клиента. Об этом пишут новостные telegram-каналы.

Водитель такси вернул украденную сумму и был уволен.

«Выпивший мужчина после вечеринки вызвал такси, приехал за ним 24-летний водила. Когда гуляка отрубился после неудачной попытки оплатить проезд, аферист взял его смартфон и сильно, но незаконно, обогатился», — пишет telegram-канал Kras Mash. Когда стало известно об инциденте, водителя уволили. Ему может грозить до шести лет тюрьмы.

Ранее стало известно о приговоре, которые вынес Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга таксисту, расстрелявшему пассажира. Обвиняемого отправили под стражу на два месяца.