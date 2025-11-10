SCMP: Девушку-блогера из Мали похитили и публично казнили за видео в TikTok

На севере Мали неизвестные похитили девушку-блогера и публично казнили её за то, что она снимала видео в TikTok. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на родственников и местные власти.
По предварительным данным, за нападением стоят джихадисты. Блогер публиковала видео о городе Тонка, за что похитители обвинили её в передаче информации малийской армии.
«Мою сестру задержали в четверг джихадисты, обвинив в том, что она передавала армии сведения об их перемещениях», — рассказал брат погибшей.
На следующий день девушку привезли на мотоцикле в центр города и расстреляли на площади Независимости при свидетелях, среди которых был её брат. Отмечается, что Сиссе вела видеоблог о городской жизни и имела около 90 тысяч подписчиков в соцсети.
Напомним, что конфликт в Мали начался в 2012 году, когда туарегские и джихадистские группы восстали против центрального правительства, требуя автономии и создания независимого государства на севере страны. Международное вмешательство позволило вернуть контроль над частью региона.