В Туапсе уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

В акватории Черного моря у Туапсе силы противодиверсионной обороны нейтрализовали четыре безэкипажных катера, запущенных со стороны ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Отмечается, что один из катеров был уничтожен в непосредственной близости от берега. В результате взрыва ударная волна задела прибрежные постройки — повреждены остекление на втором этаже жилого дома, гараж и лодочный ангар. Пострадавших среди жителей нет. На месте работают экстренные службы, проводится обследование территории.
Ранее KP.RU сообщал, что вечером 8 ноября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 12 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, два — над акваторией Черного моря, а еще один — в воздушном пространстве Ростовской области.