В Туапсе уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

Ранее KP.RU сообщал, что вечером 8 ноября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 12 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, два — над акваторией Черного моря, а еще один — в воздушном пространстве Ростовской области.