В Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера

Оперативный штаб Краснодарского края доложил о пресечении атаки в акватории Черного моря у Туапсе. Согласно предоставленным сведениям, четыре безэкипажных катера ВСУ были нейтрализованы.

Источник: Life.ru

Штаб уточнил, что детонация одного из БЭК произошла у самой кромки воды, что повлекло за собой локальные разрушения: ударная волна, по данным ведомства, повредила остекление двухэтажного дома, гаражное строение и ангар для судов. Жертв и раненых в результате инцидента зафиксировано не было.

Напомним, также за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 29 — сбили над Брянской областью. По семь БПЛА ликвидировали над Курской областью и над акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

