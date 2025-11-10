Свалки в селах Ямальского района ликвидированы по требованию прокуратуры

"В ходе проверки установлено, что администрация Ямальского района нарушила требования законодательства об охране окружающей среды и обращении с отходами. Установлено наличие несанкционированных свалок отходов в виде строительного мусора и деревянных конструкций на территории сел Сеяха, Салемал и Панаевск общей площадью более 740 м², — сообщает пресс-служба прокуратуры.