Свалки в селах Ямальского района ликвидированы по требованию прокуратуры

По иску прокуратуры ликвидированы несанкционированные свалки в трех селах Ямала.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура добилась ликвидации несанкционированных свалок в селах Ямальского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
"В ходе проверки установлено, что администрация Ямальского района нарушила требования законодательства об охране окружающей среды и обращении с отходами. Установлено наличие несанкционированных свалок отходов в виде строительного мусора и деревянных конструкций на территории сел Сеяха, Салемал и Панаевск общей площадью более 740 м², — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Прокурор внес представление главе муниципалитета, а затем обратился в суд с требованием обязать администрацию ликвидировать свалки. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, и на данный момент решения суда уже исполнены — свалки в указанных населенных пунктах ликвидированы.