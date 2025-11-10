Стала известна судьба литовских фур на границе с Беларусью

Грузовики сконцентрированы на подъездных путях к КПП «Каменный Лог» и «Бенякони».
После того как Литва закрыла пункты пропуска, на территории Беларуси скопилось более 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. Грузовики будут перемещены на специальную стоянку. Об этом сообщил белорусский МИД.
«Белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска “Котловка”, — сообщило ведомство. Решение направлено на обеспечение безопасности и сохранности транспорта. Свыше 1,1 тысячи грузовиков сконцентрированы преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска “Каменный Лог” и “Бенякони”.
Правительство Литвы объявило о закрытии пропуска автотранспорта через границу с Беларусью на месяц — до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря). Существует возможность продления этого срока. Литовская сторона обосновала свое решение инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.