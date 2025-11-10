Стала известна судьба литовских фур на границе с Беларусью

Правительство Литвы объявило о закрытии пропуска автотранспорта через границу с Беларусью на месяц — до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря). Существует возможность продления этого срока. Литовская сторона обосновала свое решение инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.