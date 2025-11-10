Челябинца, пытавшегося убить школьника, отправили в психдиспансер

Суд отправил челябинца на лечение в психбольницу.
Жителя Челябинска, который напал с ножом на школьника и попытался его убить, отправили в психдиспансер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«К мужчине применены принудительные меры медицинского характера. Он помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в середине апреля между домами № 100 и № 102а по улице Дегтярева. Мужчина напал на 11-летнего школьника и нанес ему не менее 15 ударов кухонным ножом. После чего скрылся, но был оперативно задержан.
Мальчика спас Андрей Напалков. Он вызвал пострадавшему скорую помощь и находился рядом с ним до ее приезда. По его словам, одежда ребенка была буквально пропитана кровью. В октябре мужчину наградили Почетной грамотой СК России.