Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинца, пытавшегося убить школьника, отправили в психдиспансер

Жителя Челябинска, который напал с ножом на школьника и попытался его убить, отправили в психдиспансер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд отправил челябинца на лечение в психбольницу.

Жителя Челябинска, который напал с ножом на школьника и попытался его убить, отправили в психдиспансер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«К мужчине применены принудительные меры медицинского характера. Он помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в середине апреля между домами № 100 и № 102а по улице Дегтярева. Мужчина напал на 11-летнего школьника и нанес ему не менее 15 ударов кухонным ножом. После чего скрылся, но был оперативно задержан.

Мальчика спас Андрей Напалков. Он вызвал пострадавшему скорую помощь и находился рядом с ним до ее приезда. По его словам, одежда ребенка была буквально пропитана кровью. В октябре мужчину наградили Почетной грамотой СК России.