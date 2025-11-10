На трассе Тюмень — Омск в лобовом столкновении погиб водитель иномарки

На трассе Тюмень — Омск накануне вечером произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
По предварительным данным, 49-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ в районе 463-го километра выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, за рулём которого находился 53-летний мужчина.
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель грузовика был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Читайте также на портале Om1.ru.
Никита Ушнев: «Массовые драки с “Авангардом” были тренерской установкой».