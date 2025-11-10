На Сахалине военнослужащему назначили 9 лет колонии за уклонение от службы

Мужчину осудили по уголовной статье о самовольном оставлении части или места службы, а равно неявке в срок без уважительных причин на службу (ч. 5 ст. 337 УК РФ), назначив 6 лет исправительной колонии общего режима, но с учетом неотбытой части наказания по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 января окончательный срок заключения составил 9 лет. Его также лишили воинского звания и медали «За храбрость» II степени.