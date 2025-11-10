На Сахалине военнослужащему назначили 9 лет колонии за уклонение от службы

На Сахалине военнослужащего приговорили к 9 годам лишения свободы за уклонение от службы. Об этом сообщил Южно-Сахалинский гарнизонный суд.
Как установила инстанция, мужчина не хотел, чтобы его отправили в район боевых действий, и без уважительных причин не явился в воинскую часть в установленный срок. Это произошло в июне, а задержали военнослужащего в сентябре.
Мужчину осудили по уголовной статье о самовольном оставлении части или места службы, а равно неявке в срок без уважительных причин на службу (ч. 5 ст. 337 УК РФ), назначив 6 лет исправительной колонии общего режима, но с учетом неотбытой части наказания по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 января окончательный срок заключения составил 9 лет. Его также лишили воинского звания и медали «За храбрость» II степени.
Ранее сообщалось, что бывший военнослужащий их Кабардино-Балкарии получил 15 лет лишения свободы за уклонение от службы, изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью.