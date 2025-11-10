Ричмонд
WSJ: расследование диверсий на «Северных потоках» подорвет поддержку Украины

Поддержка Украины может быть подорвана из-за расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом написали иностранные СМИ.

Детективы в Германии обвиняют Украину в подрыве газопроводов, указано в материале.

Поддержка Украины может быть подорвана из-за расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом написали иностранные СМИ.

«Теперь их (детективов в Германии — прим. URA.RU) расследование того, кто стоял за величайшим актом саботажа в современной истории — взрывом трубопровода “Северный поток”, — грозит подорвать поддержку Украины, страны, которую они считают ответственной», — указано в материале The Wall Street Journal.

Помимо этого указано, что любое судебное слушание «еще больше обострит отношения между Украиной и Германией». Это объясняется тем, что детективы из ФРГ возлагают ответственность за произошедшее на Украину.

Подрыв газопроводов «Северные потоки» произошел в сентябре 2022 года. Федеральная служба безопасности Российской Федерации расценила данное событие как акт международного терроризма.

Расследование диверсий на «Северных потоках» осложняется международными разногласиями: Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции гражданина Украины, подозреваемого Германией в причастности к диверсии, направив дело на новое рассмотрение. Ранее польские власти отказались выдавать Германии другого подозреваемого и публично оправдали диверсию, что обострило отношения между Варшавой и Берлином.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
