Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре безэкипажных катера нейтрализовали в Чёрном море

В районе Туапсе в Черном море нейтрализованы четыре безэкипажных катера, один из которых сдетонировал и повредил здания на берегу.

Источник: Аргументы и факты

Четыре безэкипажных катера были нейтрализованы в акватории Чёрного моря у побережья Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Один из катеров сдетонировал близко к берегу, что вызвало ударную волну, повредившую остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Ранее силы Черноморского флота ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Чёрного моря.