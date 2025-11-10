Четыре безэкипажных катера нейтрализовали в Чёрном море

Четыре безэкипажных катера были нейтрализованы в акватории Чёрного моря у побережья Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Один из катеров сдетонировал близко к берегу, что вызвало ударную волну, повредившую остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар.
Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.
Ранее силы Черноморского флота ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Чёрного моря.