Фигурант дела об убийстве российского топ-менеджера заявил, что его обманули

27-летний Андрей Дегтярёв, проходящий по делу об убийстве топ-менеджера воронежского завода «Лискимонтажконструкция» Максима Пермякова, утверждает, что стал жертвой обмана. По его словам, он был уверен, что помогает полиции в спецоперации, а не участвует в преступлении.