Фигурант дела об убийстве российского топ-менеджера заявил, что его обманули

27-летний Андрей Дегтярёв, проходящий по делу об убийстве топ-менеджера воронежского завода «Лискимонтажконструкция» Максима Пермякова, утверждает, что стал жертвой обмана. По его словам, он был уверен, что помогает полиции в спецоперации, а не участвует в преступлении.
Следствие считает, что Дегтярёв помог своему другу — подполковнику полиции Дмитрию Колтунову — расправиться с любовником жены. Однако сам обвиняемый рассказал, что Колтунов убедил его, будто речь идёт о задержании опасного преступника. Он пообещал Андрею вознаграждение и помощь с трудоустройством в МВД.
Дегтярёв рассказал, что участвовал в «операции» как помощник — выследил и задержал человека, после чего Колтунов велел ему уйти. Когда они встретились снова, офицер был избит и приказал уничтожить одежду.
По данным телеграм-канала Baza, сначала следствие считало Дегтярёва одним из убийц, но проверка показала, что во время расправы он находился в другом месте. Обвинение в убийстве сняли, однако ему теперь вменяют похищение человека.
