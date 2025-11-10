Профайлер рассказал о странностях в поведении главы семейства Усольцевых

Напомним, что 28 сентября в Красноярском крае пропала семья Усольцевых — муж, жена и их пятилетняя дочь — во время прогулки к горе Буратинка. Среди возможных причин исчезновения рассматривается человеческий фактор, а именно — встреча с третьими лицами, такими как браконьеры или другие неизвестные, что могло привести к неконтролируемой ситуации. Параллельно с этим возникла тема наследства. Предполагается, что завещание у мужчины отсутствовало, и, согласно закону, наследниками первой очереди на имущество станут жена, дети и родители. Важно упомянуть, что дети Усольцева от предыдущих браков, включая сына, проживающего в США, также имеют право на свою долю наследства.