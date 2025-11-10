В Перми мальчик на руках вынес младшего брата из горящего дома

Как рассказывает управление, инцидент случился на улице Гайвинской вечером 9 ноября. Около 17:40 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме, на тушение которого направили 29 человек из личного состава и семь единиц техники. На месте стало известно, что возгорание случилось в жилом доме.