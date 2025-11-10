В Перми мальчик на руках вынес младшего брата из горящего дома

Мальчик из Перми на руках вынес младшего брата из горящего дома, сообщает краевое ГУ МЧС.
Как рассказывает управление, инцидент случился на улице Гайвинской вечером 9 ноября. Около 17:40 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме, на тушение которого направили 29 человек из личного состава и семь единиц техники. На месте стало известно, что возгорание случилось в жилом доме.
В ведомстве также сообщили, что один человек был спасён во время инцидента.
«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение жилого дома с надворными постройками. Спасён один человек (ребёнок), старшим братом вынесен из дома через дверной проём», — рассказывает ГУ МЧС по Пермскому краю.
На пожаре общей площадью 104 квадратных метра никто не пострадал. На место выехали специалисты, которые выясняют причины и обстоятельства возгорания.