В Перми мальчик на руках вынес младшего брата из горящего дома

Пожар случился на улице Гайвинской.

Источник: Аргументы и факты

Мальчик из Перми на руках вынес младшего брата из горящего дома, сообщает краевое ГУ МЧС.

Как рассказывает управление, инцидент случился на улице Гайвинской вечером 9 ноября. Около 17:40 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме, на тушение которого направили 29 человек из личного состава и семь единиц техники. На месте стало известно, что возгорание случилось в жилом доме.

В ведомстве также сообщили, что один человек был спасён во время инцидента.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение жилого дома с надворными постройками. Спасён один человек (ребёнок), старшим братом вынесен из дома через дверной проём», — рассказывает ГУ МЧС по Пермскому краю.

На пожаре общей площадью 104 квадратных метра никто не пострадал. На место выехали специалисты, которые выясняют причины и обстоятельства возгорания.