ДТП произошло на 27-м километре СВХ около улицы Уткина

Авария произошла на 27-м километре СВХ в районе дома 40б по улице Уткина. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На месте активно работают оперативные службы столицы. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.
— Движение в районе ДТП затруднено на 2,8 километра. Возможные пути объезда: ТТК, Русаковская набережная, — добавили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день два автомобиля столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Окружного проезда на востоке столицы. В результате аварии пострадали два человека — их госпитализировали врачи.
Помимо этого, несколько машин столкнулись на внутренней стороне 64-го километра МКАД. По предварительным данным, никто из водителей не пострадал.