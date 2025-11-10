В Магнитогорске из-за гидроудара 20 домов остались без отопления

В Магнитогорске с вечера 9 ноября 2025 года в левобережной части Орджоникидзевского района произошла коммунальная авария, оставившая без отопления 20 жилых домов. Об этом сообщает 74.ru cо ссылкой на УК «Пионер», ответственную за обслуживание домов.
По данным управляющей компании, причиной аварийной ситуации стал гидроудар в системе «Теплофикации». Радиаторы разорвало, квартиры затопило.
Для ликвидации последствий было необходимо слить воду из системы отопления. На момент утра понедельника 10 ноября работы по восстановлению продолжаются, точные сроки устранения аварии не называются.
Жители сообщают, что остаются без информации о ходе работ и предполагаемом времени возобновления подачи тепла.
«На левом берегу в домах после аварии сетей “Теплофикации” вода в подъездах хлещет с чердаков», — пишут магнитогорцы в сообществе «Чёрное и Белое Магнитогорск».
«Весь левый берег без отопления сидит», — говорит Анастасия К.
«Хорошо хоть морозов нет. Мы в том году сидели в морозы без отопления и горячей воды», — отвечает ей Татьяна У.