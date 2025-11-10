Ричмонд
В Туапсе нейтрализованы четыре безэкипажных катера, один сдетонировал

Один из безэкипажных катеров сдетонировал.

«В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК», — говорится в telegram-канале штаба. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. В результате взрыва образовалась ударная волна, которая повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома. Кроме того, пострадали гараж и лодочный ангар. В результате происшествия никто не пострадал. На месте оперативно работают специальные и экстренные службы.

Ранее сообщалось об угрозе использования безэкипажных катеров в Новороссийске. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и на время избегать нахождения в зоне прибрежной полосы.