Микрофинансовую организацию оштрафовали за 411 звонков уральцу

Житель пожаловался на многочисленные звонки с требованиями вернуть просроченную задолженность — с компанией он заключал договор. Проверка показала, что количество совершенных звонков превышает допустимые законом нормы. В результате микрофинансовую организацию оштрафовали на 50 тыс. руб. Штраф уже уплачен, средства поступили в бюджет государства.