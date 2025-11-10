Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое повреждение обнаружено на аварийном водоводе в Левобережном районе Воронежа

Ремонт на Ленинском проспекте продолжается уже четвертые сутки.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт на поврежденном водоводе в Левобережном районе Воронежа, который продолжается с вечера 7 ноября, усложнился. После замены участка трубы и монтажа новой задвижки специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили новое повреждение.

Как сообщили утром в понедельник в компании, новый дефект находится в нескольких метрах от только что отремонтированного участка. Аварийная бригада уже приступила к его устранению.

Значительно осложняет задачу то, что все работы ведутся без отключения водоснабжения.

— Работа «под давлением» значительно осложняет задачу«, — отметили в “РВК”.

Напомним, авария на водоводе в районе ДК Кирова произошла в пятницу, 7 ноября.