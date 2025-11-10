Новое повреждение обнаружено на аварийном водоводе в Левобережном районе Воронежа

Ремонт на поврежденном водоводе в Левобережном районе Воронежа, который продолжается с вечера 7 ноября, усложнился. После замены участка трубы и монтажа новой задвижки специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили новое повреждение.
Как сообщили утром в понедельник в компании, новый дефект находится в нескольких метрах от только что отремонтированного участка. Аварийная бригада уже приступила к его устранению.
Значительно осложняет задачу то, что все работы ведутся без отключения водоснабжения.
— Работа «под давлением» значительно осложняет задачу«, — отметили в “РВК”.
Напомним, авария на водоводе в районе ДК Кирова произошла в пятницу, 7 ноября.