Актау снова накрыла волна сообщений о расстрелах в школах

В тот же день полиция Актобе сообщила, что установила личность анонима, который в своем Telegram-канале угрожал напасть на школы. Им оказался 18-летний уроженец «одной из стран ближнего зарубежья». Из какой именно страны правонарушитель, в полиции города «Курсиву» не ответили. 26 января из-за угрозы теракта больше 49 тыс. детей, учащихся в первую смену, не пошли в школы Актобе.