Актау снова накрыла волна сообщений о расстрелах в школах

Фейк, но все равно страшно.
Казахстанцы понимают, что рассылка фейковая, но продолжают переживать за безопасность собственных детей. Они обратились в департамент полиции Мангистауской области с просьбой остановить авторов сообщений.
«Примите меры! Почему идет такая открытая рассылка в Telegram каналах? Родители учеников данных школ в панике. Из-за этой информации многие теперь отказываются отправлять детей в школу. Мои дети ходят в одну из этих школ в списке», — сообщили жители Актау.
В полиции пообещали найти источник.
Департамент полиции заверил жителей, что подобные сообщения — провокации и фейк. Они нужны, чтобы создавать панику. Чтобы актаусцы чувствовали себя безопасней, сотрудники ведомства обошли школы города.
«Лица, распространяющие заведомо ложную информацию, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Мы настоятельно просим граждан воздерживаться от репостов непроверенных сообщений и не способствовать распространению паники», — попросили в пресс-службе.
Отметим, что казахстанцы все равно переживают по поводу произошедшего. Они просят проводить для детей занятия в режиме онлайн хотя бы в ближайшее время.
Угрозы и рассылки.
25 января 2024 года неизвестный создал Telegram-канал, в котором угрожал напасть на школы Актобе. Он заявил, что их 20 человек, они — «русские националисты», угрожал расстрелять детей в 13:00 26 января.
Точно такие же фотографии с аналогичным текстом (изменены только адреса) появлялись в Telegram-канале «Татарский маньяк» в начале января. Автор канала обещал устроить «день мяса и крови» в столице Татарстана, однако угрозы оказались ложными.
В тот же день полиция Актобе сообщила, что установила личность анонима, который в своем Telegram-канале угрожал напасть на школы. Им оказался 18-летний уроженец «одной из стран ближнего зарубежья». Из какой именно страны правонарушитель, в полиции города «Курсиву» не ответили. 26 января из-за угрозы теракта больше 49 тыс. детей, учащихся в первую смену, не пошли в школы Актобе.
Позже в соцсетях и на улицах нескольких городов Казахстана появились сообщения и листовки о якобы планируемых терактах в школах. В частности, такие угрозы были зафиксированы в Актобе, Атырау, Астане и Павлодаре.