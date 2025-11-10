Ричмонд
Актау снова накрыла волна сообщений о расстрелах в школах

В социальных сетях снова начали распространяться сообщения о готовящихся терактах в школах Актау. В родительских чатах появилась рассылка со списком учреждений, где якобы начнется стрельба.

Источник: Курсив

Фейк, но все равно страшно.

Казахстанцы понимают, что рассылка фейковая, но продолжают переживать за безопасность собственных детей. Они обратились в департамент полиции Мангистауской области с просьбой остановить авторов сообщений.

«Примите меры! Почему идет такая открытая рассылка в Telegram каналах? Родители учеников данных школ в панике. Из-за этой информации многие теперь отказываются отправлять детей в школу. Мои дети ходят в одну из этих школ в списке», — сообщили жители Актау.

В полиции пообещали найти источник.

Департамент полиции заверил жителей, что подобные сообщения — провокации и фейк. Они нужны, чтобы создавать панику. Чтобы актаусцы чувствовали себя безопасней, сотрудники ведомства обошли школы города.

«Лица, распространяющие заведомо ложную информацию, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Мы настоятельно просим граждан воздерживаться от репостов непроверенных сообщений и не способствовать распространению паники», — попросили в пресс-службе.

Отметим, что казахстанцы все равно переживают по поводу произошедшего. Они просят проводить для детей занятия в режиме онлайн хотя бы в ближайшее время.

Угрозы и рассылки.

25 января 2024 года неизвестный создал Telegram-канал, в котором угрожал напасть на школы Актобе. Он заявил, что их 20 человек, они — «русские националисты», угрожал расстрелять детей в 13:00 26 января.

Точно такие же фотографии с аналогичным текстом (изменены только адреса) появлялись в Telegram-канале «Татарский маньяк» в начале января. Автор канала обещал устроить «день мяса и крови» в столице Татарстана, однако угрозы оказались ложными.

В тот же день полиция Актобе сообщила, что установила личность анонима, который в своем Telegram-канале угрожал напасть на школы. Им оказался 18-летний уроженец «одной из стран ближнего зарубежья». Из какой именно страны правонарушитель, в полиции города «Курсиву» не ответили. 26 января из-за угрозы теракта больше 49 тыс. детей, учащихся в первую смену, не пошли в школы Актобе.

Позже в соцсетях и на улицах нескольких городов Казахстана появились сообщения и листовки о якобы планируемых терактах в школах. В частности, такие угрозы были зафиксированы в Актобе, Атырау, Астане и Павлодаре.