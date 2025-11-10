Ричмонд
Жена Хасана «Хуторского» обещала поджечь себя

В Талгарском районном суде Алматинской области дело Хасана Касымбаева близится к завершению. Сегодня, 10 ноября 2025 года, обвиняемые произнесут в суде свои последние слова. В свою очередь, родственники Касымбаева заявляют, что мужчина ни в чем не виноват.

Источник: Курсив

Жена Касымбаева Зульфия в видеообращении заявила, что готова себя поджечь.

«Я с самого начала говорю, что мой муж ни в чем не виноват. Его дома ждут трое детей. Если не вынесут справедливое решение, я здесь себя подожгу», — сказала жена Зульфия Касымбаева.

Мать Хасана заявила, что тоже принесет себя в жертву.

«Мы до этого дойдем. Здесь будет человеческий труп. Я принесу себя в жертву. Нужна справедливость. Столько народу не пришло бы за Хасана», — цитирует Гульнар Нуракимову портал Nege.kz.

Напомним, государственный обвинитель Ерлан Куламбаев просил назначить Касымбаеву 15 лет лишения свободы.

Помимо Касымбаева, на скамье подсудимых еще пять человек: Руслан Алиев, Мадияр Калымжанов, Сайлау Актанов, Нурмухаммет Султанбеков, Даниар Аскаров. Обвиняемым вменяется похищение человека и хулиганские действия.

Хасан Касымбаев.

Имя Хасана Касымбаева впервые упомянули после жестокого убийства десятиклассника Шерзата Болата в Талгаре. Отмечалось, что мужчина руководит ОПГ «Хуторские».

Несмотря на это, сам Хасан Касымбаев не проходил подозреваемым по делу Шерзата Болата.

В ноябре 2024 года Касымбаева арестовали на два месяца. Тогда полиция предъявляла ему обвинение в соучастии в похищении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ДП отмечали, что пятеро человек уже отбывают сроки за эти преступления.

Чуть позже стало известно, что Касымбаева обвиняют сразу по трем статьям УК РК — похищение человека, вымогательство и причинение вреда здоровью.

К слову, мать и жена Хасана Касымбаева еще в ноябре 2024 года просили Токаева взять его дело на личный контроль.