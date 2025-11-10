Учительница из Актобе получала деньги за обучение ребенка, которого не зачислили в школу

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве (ч.1 ст. 190 УК) рассмотрел суд № 2 Актобе. Суд установил, что в августе 2024 года подсудимая, работая преподавателем начальных классов в частной школе, предложила своей знакомой устроить ее ребенка в школу со скидкой — по цене 60 тысяч тенге в месяц. Мать согласилась на предложение.