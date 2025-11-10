Учительница из Актобе получала деньги за обучение ребенка, которого не зачислили в школу

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве (ч.1 ст. 190 УК) рассмотрел суд № 2 Актобе. Суд установил, что в августе 2024 года подсудимая, работая преподавателем начальных классов в частной школе, предложила своей знакомой устроить ее ребенка в школу со скидкой — по цене 60 тысяч тенге в месяц. Мать согласилась на предложение.
Далее обвиняемая передала через ребенка договор о предоставлении образовательных услуг на подпись. Потерпевшая подписала его и передала обратно через ребенка в школу. Однако подсудимая, не предоставив договор руководству школы, скрыла факт того, что у нее в классе учится ребенок без законных оснований, — отметили в суде.
Таким образом, потерпевшая до марта 2025 года оплачивала учебу ребенка по 60 тысяч тенге ежемесячно. Обвиняемая, получив денежные средства в общей сумме 420 тысяч тенге, потратила их на свои личные нужды, — уточнили в суде. В ходе судебного заседания педагог свою вину признала полностью.
Ее слова подтвердили показания свидетелей, банковские выписки и другие доказательства. Суд признал женщину виновной, но освободил от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Приговор суда уже вступил в законную силу.