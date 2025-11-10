Трамп помиловал обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

Трамп помиловал лиц, обвиняемых во вмешательстве в президентских выборах в США в 2020 году, указано в материале.
«Помилование за определенные преступления, связанные с президентскими выборами 2020 года президентом Соединенных Штатов Америки», — указано в документе, опубликованном в личном аккаунте прокурора США по вопросам помилования в соцсети X. В число помилованных входят Марк Амик, Кэти Берден, Джулиани, Медоуза и другие.
На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября 2020 года, победу одержал экс-президент США Джо Байден — представитель Демократической партии, ранее занимавший пост вице-президента США и являвшийся сенатором Сената Конгресса США. Главным оппонентом Байдена был действующий на тот момент глава государства Дональд Трамп, который выступал от лица Республиканской партии.