Заказчику покушения на экс-мэра Уфы вынесли приговор

В МВД Башкирии рассказали подробности покушения на Сергея Грекова, который возглавлял администрацию города с января 2021 по февраль 2022 года.

Источник: Башинформ

Как рассказал в интервью газете «Республика Башкортостан» начальник Управления уголовного розыска МВД по РБ полковник полиции Алексей Солодянкин, в конце прошлого года полиции удалось предотвратить заказное убийство.

«Наш сотрудник получил оперативную информацию о подготовке к преступлению. Речь шла о физическом устранении одного из бизнесменов, который ранее был крупным чиновником. Мы вначале даже подумали, что это фейк, поскольку последние два года у нас подобных преступлений не было. Начали проверять, и оказалось, что все серьезно. Заказчик даже боевой пистолет приобрел болгарского производства», — сообщил представитель ведомства.

Оперативники сообщили организатору, что заказ выполнен, после чего задержали с поличным.

«Как выяснилось, причиной послужила обида: он считал коммерсанта виновным в смерти своего брата, который в свое время у него работал. Суд приговорил заказчика к восьми с половиной годам», — сказал Алексей Солодянкин.

Полицейский не называет имен, но как пояснил «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Грекове.

Как информировал «Башинформ», заказчиком покушения оказался 51-летний мужчина. Он нашёл исполнителя и даже перевёл ему деньги. Однако киллер пошел на сотрудничество с правоохранительными органами.