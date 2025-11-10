Заказчику покушения на экс-мэра Уфы вынесли приговор

«Наш сотрудник получил оперативную информацию о подготовке к преступлению. Речь шла о физическом устранении одного из бизнесменов, который ранее был крупным чиновником. Мы вначале даже подумали, что это фейк, поскольку последние два года у нас подобных преступлений не было. Начали проверять, и оказалось, что все серьезно. Заказчик даже боевой пистолет приобрел болгарского производства», — сообщил представитель ведомства.