Силовики задержали москвича, собиравшего сведения о российском военнослужащем

Силовики задержали москвича, который по заданию спецслужб Украины собирал сведения о том, где живет и на каком транспорте ездит российский военнослужащий.

Новость дополняется.