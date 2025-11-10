Два человека погибли в пожарах за сутки на Среднем Урале

За прошедшие 24 часа свердловские спасатели ликвидировали 21 пожар, 14 из которых произошли в жилом секторе. В результате происшествий погибли два человека.
Так, накануне в Екатеринбурге на улице Ломоносова на площади 40 квадратных метров повреждены огнем домашнее имущество и внутренняя отделка в квартире жилого дома. Из многоэтажки жильцы эвакуировались самостоятельно.
В селе Косулино горела квартира в жилом доме на площади 18 «квадратов». До прибытия пожарных расчетов из дома эвакуировались 18 человек, в результате пожара погиб один человек. Возгорание потушили за 36 минут 7 специалистов на двух единицах техники.
В поселке Соколовка на площади 20 квадратных метров сгорела частная баня, повреждена теплица. В результате пожара погиб один человек. Пожар потушили за 10 минут 10 спасателей на двух спецмашинах.
В Екатеринбурге на улице Кобозева на площади 300 «квадратов» сгорела кровля, повреждены чердачное перектие, перегородки и внутренняя отделка неэксплуатируемого здания. С огнем справились за 235 минут 21 спасатель на семи единицах техники.