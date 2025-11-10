Два человека погибли в пожарах за сутки на Среднем Урале

В селе Косулино горела квартира в жилом доме на площади 18 «квадратов». До прибытия пожарных расчетов из дома эвакуировались 18 человек, в результате пожара погиб один человек. Возгорание потушили за 36 минут 7 специалистов на двух единицах техники.