Две женщины потерялись в лесу в Миорском районе, спасатели помогли им выйти

10 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли выйти из леса в Миорском районе двум потерявшимся женщинам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.

Источник: BELTA

Вчера вечером спасателям сообщили, что в лесном массиве около д. Яново заблудились две женщины. Спасатели незамедлительно выдвинулись в предполагаемый район поиска. Позже стало известно, что женщины отправились днем за ягодами и через какое-то время потеряли знакомые ориентиры. Связь с ними работники МЧС поддерживали по мобильному телефону.

В 19.20 потерявшихся обнаружили спасатели. В медицинской помощи женщины не нуждались. В поисковых работах были задействованы четыре единицы техники и восемь работников МЧС.