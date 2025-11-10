Две женщины потерялись в лесу в Миорском районе, спасатели помогли им выйти

Вчера вечером спасателям сообщили, что в лесном массиве около д. Яново заблудились две женщины. Спасатели незамедлительно выдвинулись в предполагаемый район поиска. Позже стало известно, что женщины отправились днем за ягодами и через какое-то время потеряли знакомые ориентиры. Связь с ними работники МЧС поддерживали по мобильному телефону.