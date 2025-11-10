Безэкипажный катер сдетонировал у берегов Кубани

Один из безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал вблизи береговой линии в районе Туапсе. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в оперативном штабе Кубани.
Так, российские войска ликвидировали четыре безэкипажных катера. Из-за взрыва одного из них выбило стекла в двухэтажном здании. В результате атаки никто не пострадал, на месте работают специальные и экстренные службы.
— Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар, — добавили в Telegram-канале ведомства.
26 октября ВС РФ также уничтожили безэкипажные катера украинской армии с помощью стрелкового оружия и барражирующих боеприпасов «Ланцет» в Черном море — Министерство обороны РФ опубликовало соответствующие кадры.