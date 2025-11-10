Россию атаковали десятки беспилотников Украины: карта атак дронов ВСУ 10 ноября

В ночь на 10 ноября в нескольких регионах России была объявлена беспилотная опасность, при этом системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских дронов. Жители Ростовской, Волгоградской, Владимирской и других областей получали экстренные оповещения с рекомендациями укрыться в безопасных местах. Наибольшее количество дронов сбито над территорией Брянской области — 29 единиц. Карта атак беспилотников ВСУ — в материале URA.RU.