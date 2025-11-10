Россию атаковали десятки беспилотников Украины: карта атак дронов ВСУ 10 ноября

Средства ПВО отразили атаку над 12 регионами России.
В ночь на 10 ноября в нескольких регионах России была объявлена беспилотная опасность, при этом системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских дронов. Жители Ростовской, Волгоградской, Владимирской и других областей получали экстренные оповещения с рекомендациями укрыться в безопасных местах. Наибольшее количество дронов сбито над территорией Брянской области — 29 единиц. Карта атак беспилотников ВСУ — в материале URA.RU.
Легенда карта.
Более 70 дронов сбито над Россией.
Всего за ночь силами ПВО уничтожен 71 беспилотник Украины. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщает Минобороны России в telegram-канале. Были сбиты дроны над следующими регионами:
над Брянской областью — 29;
над Курской — семь;
над акваторией Черного моря — семь.
над Липецкой и Смоленской — по пять;
над Орловской, Самарской и Тверской — по четыре;
над Крымом — три;
над Калужской, Ростовской и Тульской областями — по одному.
Брянская область.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем telegram-канале о введении режима ракетной опасности на территории региона с активацией системы оповещения. По оперативным данным, в ходе отражения атаки силами ПВО было сбито двадцать девять беспилотных летательных аппаратов.
Орловская область.
В регионе был введен режим ракетной опасности, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил в своем telegram-канале. Жителям рекомендовано немедленно укрыться в капитальных помещениях, при этом силы ПВО в ходе отражения атаки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией области.
Республика Крым под защитой ПВО от дронов.
Республика Крым.
Над территорией крымского полуострова были уничтожены три беспилотных летательных аппарата вечером 9 ноября, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано.
Ростовская область.
В Шолоховском районе области были успешно перехвачены дроны ВСУ, отметил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, над территорией области был уничтожен один вражеский дрон, в результате инцидента пострадавших среди местного населения нет.
Тульская область.
В Тульской области была объявлена повышенная готовность систем ПВО, а жители региона получили целевые оповещения. В ходе отражения воздушной атаки над территорией области был уничтожен 1 вражеский беспилотник.
Владимирская область.
Во Владимирской области в 3:36 утра 10 ноября была объявлена угроза атаки беспилотников. Экстренное предупреждение поступило через приложение МЧС России с рекомендацией сохранять спокойствие и звонить по номеру 112 в случае чрезвычайной ситуации.
Массированная атака беспилотников на регионы России.
Воронежская область.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале сообщил об объявлении на территории региона опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что силы ПВО приведены в готовность, и рекомендовал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области и МЧС России.