Ужин с «огоньком». Рабочие решили сварить плов и случайно взорвали гараж

Ужин рабочих в городе Набережные Челны республике Татарстан едва не закончился трагически. Простое приготовление плова на газовой плитке обернулось взрывом — четыре человека обратились за амбулаторной помощью к медикам, ещё один госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

Источник: МЧС РФ

Неудачный выходной.

В воскресенье вечером в гаражном кооператив «Гудок», расположенном всего в 300 метрах от железнодорожного вокзала города, прогремел мощный взрыв. Сбежавшиеся люди увидели, как в одном из гаражей были открыты нараспашку стальные двери, валяется закопчённый казан, а по полу разбросаны куски мяса и недоваренных овощей.

Оказалось, здесь работали пять человек, сделав в гараже небольшой цех по сборке металлоконструкций, сгибанию стальных профилей и нарезке арматуры. Собственные источники «АиФ-Казань» сообщили, что среди рабочих были и выходцы из стран ближнего зарубежья.

В воскресенье вечером пятеро «металлургов» собрались в гараже, где решили отметить конец недели сытным ужином. Принесли плитку, казан, продукты — и начали варить плов. Плитку же, не мудрствуя лукаво, подключили к редуктору баллона с пропаном — он использовался в том числе и для технических нужд, нагрева стальных профилей.

Прикрыв двери в гараж, мужчины ждали, пока «дойдёт» шурпа и можно будет высыпать рис. Но насладиться блюдом азиатской кухни не удалось: вдруг бахнул взрыв, мощность которого была такой, что стальные ворота открылись, как фанерные дверцы.

Из пятерых «поваров» жаром взрыва опалило четверых, а ещё один получил сильный удар по голове: возможно, его взрывной волной отбросило на цементный пол.

«Сообщений на пульт не поступало».

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что на месте взрыва разрушений нет, а отдельного сообщения о происшествии в экстренные службы не поступало. Необходимости в выезде в гаражный кооператив подразделений экстренных служб нет.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за кустарного соединения плитки с газовым баллоном. Во время готовки плова из места подключения шланга просачивался газ пропан. Он в полтора раза тяжелее воздуха, и скапливался на полу гаража. Как только была достигнута взрывоопасная концентрация его с воздухом — и произошёл хлопок.

Пожара удалось избежать, равно как и разрушения перекрытий гаража — ворота сработали «предохранительным клапаном».

Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего, в том числе идёт проверка законности работ в гараже.

Из пятерых пострадавших четверо были отпущены на домашнее лечение, один рабочий с травмой головы остаётся в стационаре.