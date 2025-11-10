Ужин с «огоньком». Рабочие решили сварить плов и случайно взорвали гараж

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за кустарного соединения плитки с газовым баллоном. Во время готовки плова из места подключения шланга просачивался газ пропан. Он в полтора раза тяжелее воздуха, и скапливался на полу гаража. Как только была достигнута взрывоопасная концентрация его с воздухом — и произошёл хлопок.