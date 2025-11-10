Волгограда обманом обналичила полмиллиона рублей маткапитала

Весной 2023 года она разработала хитрую схему. Женщина обратилась в кредитный кооператив и взяла заем якобы на приобретение жилого помещения. После этого она подала в социальный фонд заявление с просьбой направить средства маткапитала на погашение этого займа. В документах указала, что планирует жить в этой недвижимости и обязательно выделит долю своему ребенку, как положено по закону.