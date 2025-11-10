Волгограда обманом обналичила полмиллиона рублей маткапитала

В Волгограде завершилось расследование дела о мошенничестве. Местная жительница идет под суд из-за махинаций со средствами материнского капитала, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. История началась в 2021 году. После рождения ребенка женщина получила от государства сертификат на финансовую поддержку. Эти деньги можно потратить на определенные цели, например, на покупку жилья для семьи. Однако волгоградка решила использовать их иначе.
Весной 2023 года она разработала хитрую схему. Женщина обратилась в кредитный кооператив и взяла заем якобы на приобретение жилого помещения. После этого она подала в социальный фонд заявление с просьбой направить средства маткапитала на погашение этого займа. В документах указала, что планирует жить в этой недвижимости и обязательно выделит долю своему ребенку, как положено по закону.
Сотрудники фонда поверили ей и перечислили на счет кооператива почти 587 тысяч рублей. Получив деньги, обвиняемая не стала выполнять обещания. Она не выделила долю ребенку, а сразу продала жилье постороннему человеку. Таким образом она обналичила бюджетные средства и потратила их на личные нужды.
Следователи квалифицировали ее действия как мошенничество в крупном размере. Расследование уже закончено, и материалы дела готовят для передачи в суд. Теперь судьбу предприимчивой матери решит правосудие.