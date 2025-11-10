Ранее, 27 августа, телеканал ARD сообщил, что следователи из Германии установили «явные связи» с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты «Андромеда». Яхта предположительно причастна к подрывам газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море. Совместное расследование ARD, газет Zeit и Süddeutsche Zeitung выявило следующие факты: у диверсионной группы были не только поддельные румынские паспорта, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена; одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе. Вероятно, это было сделано для того, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в ФРГ.