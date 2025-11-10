Ричмонд
WSJ: на Украине признали помощь Польши в бегстве фигуранта по делу «Севпотоков»

В Киеве признали, что Польша оказала помощь в бегстве от следствия подозреваемого по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Следователи из Германии установили связи с ВСУ у части из членов экипажа «Андромеды».

«В частном порядке высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев действовал после предупреждения польского правительства», — пишет The Wall Street Journal. При этом официальное правительство Украины от комментариев отказалось. По информации издания, украинский водолаз, которого команда следователей выследила в Польше, был доставлен на Украину на черном BMW с дипломатическими номерами. За рулем автомобиля находился украинский военный атташе в Варшаве.

Ранее, 27 августа, телеканал ARD сообщил, что следователи из Германии установили «явные связи» с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты «Андромеда». Яхта предположительно причастна к подрывам газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море. Совместное расследование ARD, газет Zeit и Süddeutsche Zeitung выявило следующие факты: у диверсионной группы были не только поддельные румынские паспорта, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена; одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе. Вероятно, это было сделано для того, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в ФРГ.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
