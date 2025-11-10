Тренер в российском детсаду поднял ребенка за шею и оттаскал за ухо

Межрегиональный центр по правам детей сообщил, что тренер по физическому воспитанию якобы причинил ребёнку множественные травмы. По словам матери, педагог схватил мальчика за шею, поднял его вверх, а затем оттащил в угол за ухо. У ребёнка зафиксированы повреждения головы, лица и шеи.