Тренер в российском детсаду поднял ребенка за шею и оттаскал за ухо

В Иркутской области возбудили уголовное дело после публикации о жестоком обращении с ребёнком в детском саду посёлка Молодёжный. Проверку также проводит прокуратура региона.
Межрегиональный центр по правам детей сообщил, что тренер по физическому воспитанию якобы причинил ребёнку множественные травмы. По словам матери, педагог схватил мальчика за шею, поднял его вверх, а затем оттащил в угол за ухо. У ребёнка зафиксированы повреждения головы, лица и шеи.
Информация вызвала широкий общественный резонанс и была распространена в СМИ. После этого следственные органы возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Прокуратура взяла расследование под контроль. Ведомство также проверит, как в детском саду соблюдается законодательство в сфере образования и защиты прав детей.
Читайте также: Долину ввели в заблуждение при продаже квартиры под видом «спецоперации».