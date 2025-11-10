На Урале взыскали 15,2 млн рублей с осужденных экс-глав спортцентра и компании

Преступление Евгений Шурманов совершил совместно с Алексеем Кувариным, который дал на него показания и был осужден Верх-Исетским судом в декабре 2023 года — его приговорили к условному лишению свободы на три года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц или в особо крупном размере). Шурманова в октябре 2024 года приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ. Свою вину он не признал.