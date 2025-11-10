Экс-начальник пожарной части Нижневартовска осужден за получение взятки

Начальник пожарно-спасательного отряда в Нижневартовске Игорь Фролов избежал тюремного заключения за получение взяток. Суд назначил ему 3 года условно с испытательным сроком и штраф 300 тысяч рублей за взятку в 190 тысяч рублей от подчиненного. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».