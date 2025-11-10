Ричмонд
СК проверит органы опеки, которые вернут отцу ребенка из приемной семьи

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Следственные органы организовали проверку органов опеки в Челябинске, которые передали ребенка из неблагополучной семьи в приемную, при этом его может забрать биологический отец, сообщил СК РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным СК, в эфире федеральной телепрограммы сообщили, что в Челябинске ребенка, ранее изъятого из неблагополучной семьи и переданного в приёмную, суд постановил вернуть биологическому отцу. В настоящее время это решение суда обжалуется. Вместе с тем, по данным, озвученным в передаче, такая ситуация стала возможной из-за халатности органов опеки, которые своевременно не инициировали лишение отца родительских прав. Это создает риск повторного попадания ребёнка в неблагоприятные условия.

«По озвученным в эфире доводам следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и по озвученным в эфире сведениям, отмечается в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что шестилетнего мальчика из родной семьи забрали несколько лет назад, так как родители им не интересовались и он находился в опасном положении. Позже его забрала к себе приемная семья, но биологический отец потребовал вернуть ребенка и уже добился права забирать его на выходные.