СК проверит органы опеки, которые вернут отцу ребенка из приемной семьи

По данным СК, в эфире федеральной телепрограммы сообщили, что в Челябинске ребенка, ранее изъятого из неблагополучной семьи и переданного в приёмную, суд постановил вернуть биологическому отцу. В настоящее время это решение суда обжалуется. Вместе с тем, по данным, озвученным в передаче, такая ситуация стала возможной из-за халатности органов опеки, которые своевременно не инициировали лишение отца родительских прав. Это создает риск повторного попадания ребёнка в неблагоприятные условия.
«По озвученным в эфире доводам следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и по озвученным в эфире сведениям, отмечается в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что шестилетнего мальчика из родной семьи забрали несколько лет назад, так как родители им не интересовались и он находился в опасном положении. Позже его забрала к себе приемная семья, но биологический отец потребовал вернуть ребенка и уже добился права забирать его на выходные.