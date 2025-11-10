Ричмонд
У пьяной матери в Советске инспекторы забрали детей

Сотрудники МО МВД России «Советский» провели рейд по неблагополучным семьям, состоящим на профилактическом учёте. Цель мероприятия — проверить условия проживания детей и напомнить родителям об их обязанностях по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Во время проверки полицейские составили административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении 34-летней жительницы Советска. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а её сыновья шести и восьми лет оставались без присмотра.

Инспекторы отметили, что в квартире были неудовлетворительные санитарные условия: на полу валялись остатки еды, бутылки и мусор, дети ели сидя на полу.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает — их передали под опеку бабушки. Полиция продолжает рейды по выявлению случаев, когда несовершеннолетние могут находиться в опасных или неблагоприятных условиях.