В Приморье столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус

Авария произошла на трассе «Осиновка — Рудная Пристань», столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Источник: ГУ МВД

В Приморском крае на месте дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса работают сотрудники Госавтоинспекции. Авария произошла 10 ноября на 209-м километре автодороги «Осиновка — Рудная Пристань». Об этом сообщили в полиции Приморья.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом HIGER. В автобусе были люди.

К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Известно, что стаж вождения у водителя Toyota составляет 19 лет. Для выяснения деталей ДТП назначены экспертизы.

Окончательное процессуальное решение будет принято по итогам всех проверок.