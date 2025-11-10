Стало известно состояние пострадавшего при взрыве дома в Волгограде мужчины

Стали известны подробности о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в многоэтажке на севере Волгограда. По информации облздрава, его госпитализировали в больницу номер 25. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ведомство.
Напомним, происшествие случилось поздно вечером 9 ноября. Жителей дома № 118 на улице Еременко разбудил сильный хлопок. Ударная волна была такой силы, что в соседних квартирах выбило стекла. Из окна квартиры, где все произошло, повалил густой дым. На место немедленно выехали экстренные службы.
Специалисты уже назвали предварительную причину инцидента. По версии регионального управления МЧС, к взрыву привело неосторожное обращение с огнем самого пострадавшего. Эта версия подтверждается находками на месте. Там обнаружили остатки газового баллончика для заправки зажигалок.
Между тем соседи делятся версией событий. По их словам, незадолго до хлопка из квартиры доносились звуки громкой ссоры. Некоторые очевидцы утверждают, что мужчина конфликтовал с супругой и даже угрожал поджогом. Стоит отметить, что эта информация пока не имеет официального подтверждения.
Сейчас во всех деталях происшествия продолжают разбираться следователи. Точные причины и обстоятельства взрыва будут установлены после завершения всех проверок.