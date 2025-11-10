Стало известно состояние пострадавшего при взрыве дома в Волгограде мужчины

Стали известны подробности о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в многоэтажке на севере Волгограда. По информации облздрава, его госпитализировали в больницу номер 25. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ведомство.