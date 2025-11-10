Ричмонд
На севере Свердловской области произошло землетрясение в 3,9 балла

В Свердловской области произошло землетрясение.

Источник: Казахстанский национальный центр данных

Утром 6 ноября на севере Свердловской области рядом с Краснотурьинском произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных.

Землетрясение относится к разряду сильных, но так как оно произошло в лесной местности, жители региона его не почувствовали.

Напомним, что днем 3 ноября землетрясение магнитудой 3,6 балла зафиксировали в 100 километрах от Екатеринбурга, рядом с поселком Левиха. Подобные землетрясения для региона не редкость, зачастую они настолько слабые, что люди их не ощущают, а фиксируются лишь автоматическими станциями.