На севере Свердловской области произошло землетрясение в 3,9 балла

Утром 6 ноября на севере Свердловской области рядом с Краснотурьинском произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных.
Землетрясение относится к разряду сильных, но так как оно произошло в лесной местности, жители региона его не почувствовали.
Напомним, что днем 3 ноября землетрясение магнитудой 3,6 балла зафиксировали в 100 километрах от Екатеринбурга, рядом с поселком Левиха. Подобные землетрясения для региона не редкость, зачастую они настолько слабые, что люди их не ощущают, а фиксируются лишь автоматическими станциями.