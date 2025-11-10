На севере Свердловской области произошло землетрясение в 3,9 балла

Напомним, что днем 3 ноября землетрясение магнитудой 3,6 балла зафиксировали в 100 километрах от Екатеринбурга, рядом с поселком Левиха. Подобные землетрясения для региона не редкость, зачастую они настолько слабые, что люди их не ощущают, а фиксируются лишь автоматическими станциями.