96 человек пострадали при взрыве бомб в столице Индонезии

Число пострадавших в результате взрыва в одной из школ в Джакарте достигло 96 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию индонезийской столицы.
По последним данным, 29 из 96 пострадавших остаются в больницах. Глава национальной полиции Индонезии уточнил, что двое из них находятся в реанимации и нуждаются в особом уходе.
Инцидент произошел 7 ноября в мечети на территории старшей школы № 72 во время молитвы. Главным подозреваемым по делу проходит один из учеников, который сейчас находится в реанимации. Полиция полагает, что мотивом преступления могла стать месть за травлю со стороны сверстников. В ходе обыска в доме подростка было обнаружено неизвестное порошкообразное вещество, которое отправлено на экспертизу.
Как пишет индонезийское издание TribunNews.com со ссылкой на антитеррористическое подразделение Densus 88, подозреваемый пронес на территорию школы семь взрывных устройств. Четыре из них сработали, а еще три неразорвавшиеся бомбы были изъяты следователями для изучения.
Правоохранительные органы также рассматривают версию теракта, однако доказательств в ее пользу пока не найдено. По мнению президента Индонезии Прабово Субианто, причиной поступка могли стать жестокие компьютерные игры. Расследование причин и обстоятельств взрыва продолжается.