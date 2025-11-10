96 человек пострадали при взрыве бомб в столице Индонезии

Инцидент произошел 7 ноября в мечети на территории старшей школы № 72 во время молитвы. Главным подозреваемым по делу проходит один из учеников, который сейчас находится в реанимации. Полиция полагает, что мотивом преступления могла стать месть за травлю со стороны сверстников. В ходе обыска в доме подростка было обнаружено неизвестное порошкообразное вещество, которое отправлено на экспертизу.