В Пермском крае убийство сброшенного в реку мужчины раскрыли спустя 9 лет

Убийство мужчину, сброшенного в реку в Пермском крае, раскрыли спустя 9 лет, сообщает краевое СУ СКР.
Трагедия произошла в Кудымкарском округе в марте 2016 года. В один из дней 38-летний житель села Пешнигорт пришёл в гости к своему знакомому, где увидел свою жену. Из-за ревности между мужчинами разгорелся конфликт, который перерос в избиение женатого прикамца. Знакомый и жена пострадавшего нанесли мужчине множество ударов, от которых он скончался на месте.
Тело нападавший решил спрятать и сбросил его в реку Иньву. В 2016 году доказать вину подозреваемых не удалось. Тем не менее, спустя девять лет расследование продолжили в первом отделе по особо важным делам регионального СУ СКР.
«В результате детального изучения материалов дела и проведения комплекса следственных действий следователь установил причастность супруги потерпевшего к совершению убийства. Женщина дала признательные показания, в которых изложила обстоятельства совершения преступления», — рассказывает СУ СКР по Пермскому краю.
Мужчина 1989 года рождения и женщина 1983 года рождения были задержаны — им предъявили обвинение в убийстве. Сейчас ведомство проводит судебные экспертизы, а задержанные заключены под стражу.