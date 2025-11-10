В Пермском крае убийство сброшенного в реку мужчины раскрыли спустя 9 лет

Трагедия произошла в Кудымкарском округе в марте 2016 года. В один из дней 38-летний житель села Пешнигорт пришёл в гости к своему знакомому, где увидел свою жену. Из-за ревности между мужчинами разгорелся конфликт, который перерос в избиение женатого прикамца. Знакомый и жена пострадавшего нанесли мужчине множество ударов, от которых он скончался на месте.