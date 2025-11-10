Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае убийство сброшенного в реку мужчины раскрыли спустя 9 лет

Погибший был забит насмерть.

Источник: Аргументы и факты

Убийство мужчину, сброшенного в реку в Пермском крае, раскрыли спустя 9 лет, сообщает краевое СУ СКР.

Трагедия произошла в Кудымкарском округе в марте 2016 года. В один из дней 38-летний житель села Пешнигорт пришёл в гости к своему знакомому, где увидел свою жену. Из-за ревности между мужчинами разгорелся конфликт, который перерос в избиение женатого прикамца. Знакомый и жена пострадавшего нанесли мужчине множество ударов, от которых он скончался на месте.

Тело нападавший решил спрятать и сбросил его в реку Иньву. В 2016 году доказать вину подозреваемых не удалось. Тем не менее, спустя девять лет расследование продолжили в первом отделе по особо важным делам регионального СУ СКР.

«В результате детального изучения материалов дела и проведения комплекса следственных действий следователь установил причастность супруги потерпевшего к совершению убийства. Женщина дала признательные показания, в которых изложила обстоятельства совершения преступления», — рассказывает СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина 1989 года рождения и женщина 1983 года рождения были задержаны — им предъявили обвинение в убийстве. Сейчас ведомство проводит судебные экспертизы, а задержанные заключены под стражу.