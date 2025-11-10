Ричмонд
Житель Челябинской области заплатит около 4 млн рублей за контрабанду леса

Житель Челябинской области заплатит около 4 млн рублей за контрабанду леса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал 49-летнего мужчину виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Сообщается, что житель Верхнего Уфалея в 2020 и 2022 годах, являясь директором коммерческой организации, занимающейся экспортом леса на территории Свердловской области, организовал поставку в иностранное государство пиломатериалов хвойных пород общим объемом 266,67 кубических метров стоимостью свыше 3 млн рублей.

В товаросопроводительных документах он указал недостоверные сведения об источнике происхождения древесины.

«С учетом мнения государственного обвинителя ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей», — прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре.

Кроме того, с осужденного взыскана в доход государства эквивалентная стоимости незаконно вывезенных лесоматериалов сумма.