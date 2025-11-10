Житель Челябинской области заплатит около 4 млн рублей за контрабанду леса

Сообщается, что житель Верхнего Уфалея в 2020 и 2022 годах, являясь директором коммерческой организации, занимающейся экспортом леса на территории Свердловской области, организовал поставку в иностранное государство пиломатериалов хвойных пород общим объемом 266,67 кубических метров стоимостью свыше 3 млн рублей.