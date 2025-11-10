Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Economic Times: разведка Пакистана пыталась вывезти из России технологии С-400

Российские спецслужбы пресекли попытку контрабанды военных технологий в интересах Пакистана, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, в рамках контрразведывательной операции в Санкт-Петербурге был задержан гражданин РФ, который пытался вывезти из страны техническую документацию по системам ПВО и модификациям вертолета Ми-8. Источники утверждают, что подозреваемый работал на Межведомственную разведку Пакистана (ISI).

Другие детали в публикации не приводятся. Российские власти о задержании подозреваемых в сотрудничестве с Пакистаном не сообщали.

The Economic Times отмечает, что «шпионская сеть» была раскрыта через несколько месяцев после проведения индийской операции «Синдур» в Пакистане. Российские системы ПВО С-400 сыграли в ней решающую роль, пишет издание. По данным СМИ, Дели планирует потратить еще более $1 млрд на закупку у России ракет для С-400.