Economic Times: разведка Пакистана пыталась вывезти из России технологии С-400

The Economic Times отмечает, что «шпионская сеть» была раскрыта через несколько месяцев после проведения индийской операции «Синдур» в Пакистане. Российские системы ПВО С-400 сыграли в ней решающую роль, пишет издание. По данным СМИ, Дели планирует потратить еще более $1 млрд на закупку у России ракет для С-400.