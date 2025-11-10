ФСБ пресекла поставки двигателей в интересах Минобороны другой страны

В интересах какого государства должны были осуществляться поставки, в пресс-релизе УФСБ не уточняется. The Economic Times незадолго до публикации сообщила, что в России раскрыли шпионскую сеть, возглавляемую пакистанской Межведомственной разведкой (ISI), которая пыталась вывезти передовые технологии из страны. По информации издания, в рамках расследования в Санкт-Петербурге был задержан россиянин, который участвовал в попытке вывоза секретных документов. Информация, как пишет The Economic Times, касалась российских военных вертолетов и систем противовоздушной обороны.