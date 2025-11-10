Спасатель Кабанов оценил, правильно ли искали пропавших Усольцевых

«На моей памяти уже было несколько аналогичных случаев. Правда, тогда бесследно пропадали не группы людей, а одиночки. Дикая природа не имеет привычных обывателю улиц и пешеходных бульваров. Только в одной точке нахождения у человека есть 360 возможностей (по количеству градусов в окружности), куда он может направиться. А с каждым шагом эти возможности множатся в геометрической прогрессии. Взять и найти, кого бы то ни было, просто прочесав расческой невероятную по масштабам территорию, нельзя! Так просто не бывает», — прокомментировал опытный спасатель.