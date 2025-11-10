Спасатель Кабанов оценил, правильно ли искали пропавших Усольцевых

Спасатель Геннадий Кабанов оценил, верно ли велись поиски Усольцевых.
Пензенский спасатель Геннадий Кабанов в интервью penza.aif.ru высказался о поисках Усольцевых в Красноярском крае.
По его мнению, вполне возможна ситуация, при которой более месяца интенсивных поисков Усольцевых не привели ни к каким результатам.
«На моей памяти уже было несколько аналогичных случаев. Правда, тогда бесследно пропадали не группы людей, а одиночки. Дикая природа не имеет привычных обывателю улиц и пешеходных бульваров. Только в одной точке нахождения у человека есть 360 возможностей (по количеству градусов в окружности), куда он может направиться. А с каждым шагом эти возможности множатся в геометрической прогрессии. Взять и найти, кого бы то ни было, просто прочесав расческой невероятную по масштабам территорию, нельзя! Так просто не бывает», — прокомментировал опытный спасатель.
Он предположил, что весной поиски станут вести еще тщательней.
По статистике наибольшие шансы найти пропавших живыми — в первый день поисков. Найти же исчезнувших Усольцевых спустя полтора месяца можно будет сравнить с чудом.
Если их не найдут, то через год после даты исчезновения они должны получить статус «пропавшие без вести».
Главная ошибка Усольцевы, по мнению спасателя, они не уведомили никого о маршруте похода. Делать так категорически нельзя.
Напомним, что Усольцевы пропали в районе Кутурчинского Белогорья 28 сентября. Они отправились к скале Буратинка. Предположительно, с ними произошел несчастный случай.
Обсуждается версия с побегом в США. Но родственники считают ее невероятной.