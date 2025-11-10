Ричмонд
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием ребёнка в Находке

Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в ливневую трассу.

Источник: PrimaMedia.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Находке, сообщила пресс-служба Следкома Приморья.

Отмечается, что водитель маршрутного автобуса во время перевозки пассажиров потерял контроль над транспортным средством и съехал в ливневую канаву. В результате инцидента пострадала двухлетняя девочка, находившаяся в салоне — ребёнок упал и получил травмы, потребовавшие медицинской помощи.

Сейчас в Следственном управлении СК России по Приморьюпроводится процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморью Эдуарду Анатольевичу Трубчику возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.