Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием ребёнка в Находке

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Находке, сообщила пресс-служба Следкома Приморья.
Отмечается, что водитель маршрутного автобуса во время перевозки пассажиров потерял контроль над транспортным средством и съехал в ливневую канаву. В результате инцидента пострадала двухлетняя девочка, находившаяся в салоне — ребёнок упал и получил травмы, потребовавшие медицинской помощи.
Сейчас в Следственном управлении СК России по Приморьюпроводится процессуальная проверка.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморью Эдуарду Анатольевичу Трубчику возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.